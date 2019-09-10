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вторник, 10 сентября 2019 17:21

Родители выступили против обязательной русского в школе

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Родители выступили против обязательной русского в школе
В Корповницком детей заставляют учить русский. Фото: penza-online.ru

В школе № 16 в Кропивницком жалуются на обязательное изучение русского языка, который назвали вторым иностранным.

Родители несколько лет выступают против. Они говорят, что директор обосновала свое решение тем, что микрорайон русскоязычный, сообщает Первая электронная газета.

"Министерство образования и науки Украины дает четкий перечень языков, изучаемых в образовательных учреждениях, как второй иностранный. Это английский, французский, испанский и немецкий. Русского в ​​этом списке нет, поскольку в Украине он является языком нацменьшинств", - пояснила юрист Евгения Захарченко.

В управлении образования городского совета не знают о проблеме.

"Шесть лет назад родители выбрали изучение этого предмета. Есть соответствующие протоколы собраний. Их действие никто не отменял - никто письменно не обращался за этим. Поэтому и сложилась такая ситуация. Мы сегодня вызвали администрацию учреждения и предоставили разъяснения, как действовать в этой ситуации", - отметила начальница городского управления образования Лариса Костенко.

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"Старый протокол собрания педагогического или родительского коллективов школы не является основанием принимать решения по изучению в течение этого учебного года русского языка, как второго иностранного. Во-первых, такие протоколы составляются ежегодно и подкрепляются письменными заявлениями всех родителей. Но эта процедура касается только предметов вариативной составляющей, то есть - по выбору", - ответила Захарченко.

Родители школьников собираются писать коллективный отказ от изучения русского языка в школе.

Писательница Лариса Ницой пожаловалась на чиновников Черноморска Одесской обл. Она призвала генпрокурора Руслана Рябошапку открыть уголовное производство в отношении должностных лиц.

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