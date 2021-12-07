Ресторан попал в языковой скандал из-за официанта

В винницком ресторане официант не стал говорить по-украински. Фото: "Дело"

Винницкий ресторан Pasta e Vino – Piazza Beatrice попал в языковой скандал.

О ситуации написала в Facebook Юлия Рюхова.

Официант отказался обслуживать ее с мужем на украинском. Сказал, что "это его конституционное право".

Администратор заведения начала оправдывать сотрудника. Сказала, что он из Донецка.

Мужчина написал жалобу в Google. Там владельцы ресторана посоветовали ему переходить на итальянский, потому что они итальянский ресторан.

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Затем владельцы ресторана опубликовали видео с извинениями официанта, плохо владеющего украинским. Владельцы попросили людей их не "булить".

В сети появилось видео с камеры регистратора, которое сразу стало вирусным. На нем киевский таксист выгоняет двух выпивших пассажиров-украинофобов. Сначала женщина говорит, что ненавидит украинский язык. После этих слов таксист останавливается. В ответ на просьбу покинуть машину, слышит угрозы физической расправой и требование общаться на русском от пассажира на переднем сиденье. Через 15 мин. спора водителю удалось вывести пассажиров и уехать.