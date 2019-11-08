Рассказали, как изменилось отношение украинцев к языку за год

Исследовали языковую ситуацию в Украине. Фото: Укринформ

Украинский язык доминирует в образовании, кинопрокате, книгоиздании и радио, но сдает позиции на телевидении и в сфере услуг.

Об этом свидетельствуют данные обзора "Положение украинского языка в Украине в 2019 году", сообщает "Пространство свободы".

Русский язык возвращается на телевидение и в сферу услуг. Вследствие давления русского языка значительная часть украинцев не общается на украинском языке, даже считая его родным. Но большинство украинцев поддерживает закон о государственном языке и политику защиты украинского языка в публичном пространстве.

46% украинцев общаются дома всегда или преимущественно на украинском, 28% - на русском языке. 66% граждан Украины считают, что украинский должен быть единственным государственным языком.

Большинство украинцев поддерживает рост доли украинского языка на телевидении, но доля украинского языка в прайм-тайм ведущих телеканалов за год уменьшилась с 64% до 40%, а российской - возросла с 7 до 27%. Остальное время занимают двуязычные российско-украинские программы.

56% всех песен в общенациональных радиостанциях украиноязычные. 90% времени радиопрограммы ведутся на украинском языке. Оба показателя превышают установленные законом квоты.

Доля школьников, получающих образование с украинским языком, за год выросла с 91 до 92%, а доля первоклассников - с 95 до 96%. Впервые в истории Украины в Донецкой обл. учится больше первоклассников на украинском языке, чем во Львовской. В 7 областях Украины на украинском языке учатся 100% первоклассников.

С 374 фильмов, вышедших в этом году в кинопрокат 47 сняты в оригинале на украинском языке, 194 дублированы, а 152 - озвученные с иностранного языка на украинский, 78 фильмов имеют украинские субтитры. В 89% случаев фильмы в кинотеатрах демонстрируются с украинским как на языке оригинала или дубляжа, в остальных случаях - озвучены или с субтитрами на украинском.

33% газет издаются на украинском языке. Число книг на украинском языке растет как в абсолютном, так и в относительном измерениях и составляет 85% от совокупного тиража изданных в Украине книг.

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В 26 городах (все областные центры, кроме оккупированных, а также Кривой Рог, Мариуполь, Краматорск и Северодонецк) только 37% заведений питания имеют украинское вывеску, только в 75% есть меню на украинском и только в 51% учреждений персонал обслуживает украиноязычных клиентов на украинском языке. Эти показатели хуже прошлогодних.

На транспорте в обслуживании пассажиров часто используется русский язык. В 20 городах 37% персонала транспорта русскоязычные работники касс и справочных служб автовокзалов в 40% случаев используют русский язык в обслуживании украиноязычных клиентов. Русский язык присутствует в 11% звуковых объявлений на автовокзалах и в 10% табличек на междугородных автобусах.

Делегация Европейской комиссии "За демократию через право" - Венецианская комиссия приехала в Украину. Она будет изучать пути внедрения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Вывод о том, придерживается Украины европейских правовых стандартов, опубликуют в декабре.