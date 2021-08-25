Посол Европейского Союза записал поздравления на украинском языке

Матти Маасикас подготовил речь на украинском языке. Фото: eurointegration.com.ua

Посол Европейского Союза Матти Маасикас поздравил Украину с Днем Независимости. Говорил на украинском языке.

"Я родом из Эстонии и я хорошо понимаю истинное значение независимости, освобождения из сетей империи. Это означает, что народ оставляет негативный опыт позади, восстанавливает свою идентичность и право решать свою судьбу. По словам Тараса Шевченко, "в своем доме - своя правда, и сила, и воля". Украинский народ лучше знает, что для него лучше", - сказал он, сообщает представительство ЕС в Украине.

С первых дней независимости ЕС стоял бок о бок с Украиной. В 2013 году защита европейских стремлений украинцев стала ключевой движущей силой Евромайдана, заявил Маасикас.

"Для украинцев Соглашение об ассоциации символизирует свободу в дальнейших преобразованиях. Их основы - это преданность демократии, верховенству права, правам человека и основополагающим свободам. Это наши общие ценности", - сказал посол.

Он отметил, что Украина за 30 лет независимости преодолевала многочисленные препятствия.

"Европейский выбор и европейские стремления Украины полностью признаются Европейским Союзом. Мы поддерживаем стратегические задачи и внешнеполитические приоритеты Украины. Мы разделяем общие обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции", - отметил Маасикас.

Украина стала одним из приоритетных партнеров ЕС и одним из крупнейших получателей финансовой помощи.

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"ЕС единодушен в солидарности с Украиной. Вы продолжаете бороться за свою свободу. Евросоюз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменным. Как Европы нет без Украины, так нет и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины. ЕС и останется крупнейшим и надежным партнером Украины", - подытожил дипломат.

США продолжат поддерживать Украину на пути в НАТО и в борьбе с российской агрессией. Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-й годовщиной провозглашения независимости, сообщается на сайте Госдепа США. Госсекретарь заявил, что демократическая, процветающая и безопасная Украины в интересах не только украинского народа, но и в интересах США и международного сообщества.