Пенсионерка выучила украинский и написала радиодиктант без ошибок

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 225
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 801
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 8604
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1503
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 963
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 666
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 891
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5985
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2547
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2250
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Пенсионерка выучила украинский и написала радиодиктант без ошибок
Пенсионерка выучила украинский и написала радиодиктант без ошибок
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства (он-лайн)
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5985
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2547
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2250
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1260
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1206
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 54
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
понедельник, 25 ноября 2019 17:06

Пенсионерка выучила украинский и написала радиодиктант без ошибок

  Комментировать
Пенсионерка выучила украинский и написала радиодиктант без ошибок
Тамара Щербань с Днепропетровщины написала радиодиктант без ошибок. Фото: ukr.radio

82-летняя Тамара Щербань с Днепропетровщины написала радиодиктант без ошибок.

Она выучила украинский язык в зрелом возрасте, передает "Украинское радио".

"Родители меня целенаправленно отдали в русскую школу, потому что время было такое и тогда на весь это городок была одна украинская школа, а в нашей школе был только один урок украинского языка. Но все-таки, кое-что я слышала от дедушки, от соседей. Мне было совершенно не трудно, возможно у меня какая-то просто способность к этому есть. Мне кажется, что если бы я жила где-то в другой языковой среде, то я бы с легкостью овладела другим языком. Что же плохого в том, чтобы знать несколько языков? Меня сейчас уже даже раздражают русскоязычные каналы, хотя я абсолютно толерантна ко всем. Но я всё-таки, наверное, абсолютная украинка", - рассказала женщина.

Радиодиктант она писала впервые. Тамара Щербань увидела на канале UA:Перший начало диктанта, присоединилась к нему минут за 10 до начала. Написала его почти без ошибок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Радиодиктант национального единства можно будет проверить мгновенно

Письмо с диктантом она не посылала, потому что пока не овладела интернетом.

В следующем году женщина обещает также писать радиодиктант и отправит его на проверку.

19-й Всеукраинский диктант национального единства прошел 8 ноября. Диктант назывался "От бересты - до" цифры ". Имеет несколько слов, которые написаны по новому правописанию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пенсионерка выучила украинский и написала радиодиктант без ошибок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Родился создатель первого в мире автомобиля

50 лет назад Блохин дебютировал за "Динамо"

Решили выпускать новые деньги

Застрелили украинского художника

Редактором самой большой украинской газеты стал гимназист

Самое читаемое
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 59277
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 54414
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 26956
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 25651
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 13563
Сьогодення
Какое слово в этом году люди стали употреблять чаще в 100 раз
Какое слово в этом году люди стали употреблять чаще в 100 раз Просмотров: 1035
Миф "какая разница" уничтожил белорусский язык
Миф "какая разница" уничтожил белорусский язык Просмотров: 13770
Лишь два человека написали диктант национального единства без ошибок
Лишь два человека написали диктант национального единства без ошибок 1 Просмотров: 1701
На Донбассе будут бесплатно обучать украинскому
На Донбассе будут бесплатно обучать украинскому Просмотров: 108
Фран Соль показал урок украинского
Фран Соль показал урок украинского Просмотров: 567
Больше всего комментируют
5
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
4
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
2
Маму с ребенком выгнали из такси со своим автокреслом
2
Будем праздновать Рождество 25 декабря, если это поддержат люди - Эпифаний
2
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
Голосов: 77
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua