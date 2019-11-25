Пенсионерка выучила украинский и написала радиодиктант без ошибок

Тамара Щербань с Днепропетровщины написала радиодиктант без ошибок. Фото: ukr.radio

82-летняя Тамара Щербань с Днепропетровщины написала радиодиктант без ошибок.

Она выучила украинский язык в зрелом возрасте, передает "Украинское радио".

"Родители меня целенаправленно отдали в русскую школу, потому что время было такое и тогда на весь это городок была одна украинская школа, а в нашей школе был только один урок украинского языка. Но все-таки, кое-что я слышала от дедушки, от соседей. Мне было совершенно не трудно, возможно у меня какая-то просто способность к этому есть. Мне кажется, что если бы я жила где-то в другой языковой среде, то я бы с легкостью овладела другим языком. Что же плохого в том, чтобы знать несколько языков? Меня сейчас уже даже раздражают русскоязычные каналы, хотя я абсолютно толерантна ко всем. Но я всё-таки, наверное, абсолютная украинка", - рассказала женщина.

Радиодиктант она писала впервые. Тамара Щербань увидела на канале UA:Перший начало диктанта, присоединилась к нему минут за 10 до начала. Написала его почти без ошибок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Радиодиктант национального единства можно будет проверить мгновенно

Письмо с диктантом она не посылала, потому что пока не овладела интернетом.

В следующем году женщина обещает также писать радиодиктант и отправит его на проверку.

19-й Всеукраинский диктант национального единства прошел 8 ноября. Диктант назывался "От бересты - до" цифры ". Имеет несколько слов, которые написаны по новому правописанию.