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среда, 22 мая 2019 10:20

Отправили учить язык - горсовет не принял обращение, написанное на русском языке

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Отправили учить язык - горсовет не принял обращение, написанное на русском языке
В Луцке обращение в горсовет о переименовании улицы написали на русском Фото: pershyj.com

В городском совете Луцка отказались принимать обращение, написанное на русском языке. Об этом сообщили члены комиссии по вопросам упорядочения названий улиц города.

Обращение было адресовано именно этому собранию. В нем говорилось о переименовании одной из луцких улиц. Но написано на русском языке, поэтому его не рассматривали, пишет Волинь.UA.

Председатель комиссии Николай Федик поднял вопрос, что документ написан на языке страны-агрессора. Предложил не принимать соответствующее обращение на рассмотрение комиссии. Коллеги эту позицию поддержали.

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Конфликт из-за просьбы покупателя говорить на украинском языке произошел в одном из магазинов Киева.

"Как всегда, на обслуживание на русском вежливо прошу: "А можно, пожалуйста, на государственном языке". На что в ответ увидела пренебрежительный взгляд и игнорирование; повторяю второй раз, и услышала: "Мне так удобно", — написала в соцсети Оксана Дзюбенко.

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