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Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация

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Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
В Крыму начала выходить газета на украинском языке. Фото: minfo.rk.gov.ru

В оккупированном Крыму издали первый номер русскоязычной газеты "Кримський вісник".

Подконтрольное оккупантам Министерство информации сообщило, что инициатором проекта является пророссийская общественная организация "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина. Газета будет выходить раз в квартал, передает "Радио Свобода".

В июле Гридчина заявила о создании на полуострове информационного агентства "Крым сегодня". Оно объединяет в себе портал "Переяславская рада 2.0" и ежеквартальный журнал "Крым сегодня". Эти СМИ пользуются поддержкой российских властей. Независимые украинские медиа прекратили выходить на полуострове после 2014 года. На них давили оккупанты.

"Газета печатается на украинском языке и будет выходить в свет раз в квартал, ведь украинцы Крыма нуждаются в регулярном украиноязычном СМИ, которое публиковало бы эксклюзивные материалы обо всем, что происходит в Крыму, в России и в мире на родном для украинцев языке. Газета "Крымский вестник" - это обратная связь многочисленных членов "Украинской общины Крыма". Так, среди материалов "Крымского вестника" вы сможете найти стихи крымского поэта, члена нашего общества, узнать историю крымских украинцев, ознакомиться с той действительностью, в которой украинцы существуют на полуострове", - написала Гридчина в Facebook.

Представительница Украинского культурного центра в Симферополе Елена Попова услышала о появлении газеты из новостей.

"Поэтому прокомментировать выход этой газеты мне сложно. Я не держала ее в руках. Могу сказать, что с 2017 года мы пытались выпускать бюллетень "Кримський терен" - вышло 12 номеров, и осенью 2018-го все прекратилось. Причина очень простая: нас начала давить российская прокуратура, пошли проверки. Мы не думали, что это небольшое издание необходимо регистрировать, но местные власти, что называется, решили нас организовать. Кроме того, были проблемы и с финансированием, и с авторами. К сожалению, мы не смогли найти редактора, чтобы профессионально издавать "Кримський терен". Так или иначе, такой бюллетень необходим. Люди спрашивали о нем и продолжают спрашивать. У нас работал сайт, но из-за нехватки денег мы не смогли его поддерживать. Возможно, еще найдем ресурсы и возродим хотя бы его", - рассказала Елена Попова.

Попова считает, что украинцам в Крыму нужно собственное издание.

"Причем оно должно быть как-то зарегистрировано. Иначе в любой момент его могут закрыть за нарушение законов, начнутся претензии и так далее. Жаль, что у нас ничего не получилось - может, у кого-то другого получится. Скорее всего, новое издание "Украинской общины Крыма" призвано просто продемонстрировать, что с национальным вопросом на полуострове все хорошо, что не надо никого защищать, ничего не запрещено. Возможно, у газеты будет свой круг читателей - представителей официальной украинской культуры в Крыму. Было бы неплохо, если бы, кроме этого СМИ, представители украинского общества на полуострове - например, с той же кафедры украинской литературы в бывшем Таврическом университете - тоже что-то сделали - альтернативное, неофициальное. К этому можно было бы даже присоединиться и поддержать", - говорит Попова.

С 1992 по 1997 годы уже выходила газета "Крымский вестник". Ее издавали в Красноперекопске при поддержке украинской общественно-политической организации и партии "Народный Рух Украины". Издатель Владимир Андриевский говорит, что печатать газету было трудно.

"Я слышал о намерении российских властей запустить украиноязычную газету в Крыму еще полгода назад, но понятия не имел, что она будет иметь такое же название. Конечно, я не претендую ни на какие товарные знаки, потому что это было давно, и ситуация в то время была другой. Наш "Кримський вісник" был независимой общественно-политической газетой и издавался на средства сначала политических организаций, а позже - физических и юридических лиц. Это были годы тяжелой инфляции, и мы пытались выживать. В основном все делалось на бесплатной основе. Распространялся "Крымский вестник" через почту и сеть Союзпечати на полуострове, и его также доставляли на материковую Украину и даже за границу. Так получилось, что в 1997 году у нас уже не хватало ни сил, ни финансов. Думаю, что в условиях нынешнего Крыма существование подобного издания невозможно", - указывает Андриевский.

С 1992 года в Крыму издавали газету "Кримська світлиця". После аннексии, в 2016-м редакцию восстановили на материковой части Украины. Ее возглавил крымский общественный активист Андрей Щекун. Он считает украиноязычное издание в Крыму провокацией.

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"Это будет очередная российская пропаганда, только на украинском языке. Они ненавидят все украинское в Крыму - и флаг, и церковь, но есть решение Международного уголовного суда от 2017 года, которое признало факты уничтожения украиноязычного образования на полуострове и давления на крымских украинцев. Поэтому последовали ноты протеста в адрес России, международное давление на нее усиливается, и она хочет показать, что вроде как защищает и издает украиноязычную газету. Но если проанализировать, посмотреть на тираж, то сразу становится ясно, что это всего лишь попытка пустить пыль в глаза. С другой стороны, крымчане, которые вынуждены были покинуть полуостров, самоорганизовались на материке еще в 2014 году и создали немало информационных ресурсов, в основном в интернете. Многие из них существуют до сих пор", - говорит Щекун.

В оккупационном Мининформе Крыма сообщили, что при подготовке материалов для первого выпуска "Крымского вестника" коллектив редакции обратился к работникам Музея Леси Украинки и в Крымский этнографический музей. На первой странице газеты разместили публикации под названием "Летопись украинской общины Крыма: украинские традиции, российское будущее".

ООН призвала власти Российской Федерации обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. Об этом говорится во втором докладе Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, временно оккупированных Российской Федерацией.

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