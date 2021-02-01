Новое украинское правописание продолжает действовать

ОАСК еще не опубликовал полный текст своего решения. Фото: folio.com.ua

Украинское правописание 2019 года до сих пор остается действующим в Украине.

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявили, что до обнародования полного текста решения суда постановление Кабмина остается в силе, сообщает "24 канал".

"Учитывая широкий резонанс по поводу решения суда, Нацкомиссия как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом обращает внимание, что на сегодня нет полного текста решения суда, который может быть предметом конструктивного обсуждения", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что заблаговременные действия, обращения и призывы могут вывести украинское общество за пределы правового поля.

Окружной админсуд Киева 28 января 2021-го отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания, признав его незаконным. Кабмин имеет 30 дней на обжалование соответствующего решения. Если апелляцию не подадут, решение вступит в силу, сообщил один из истцов, адвокат Дмитрий Ильченко.