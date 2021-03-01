Нардепов обвинили в поддержке антиукраинского сценария

Обращение к Верховной Раде подписали ученые, художники и общественные деятели. Фото: facebook.com/zakonpromovu5670

Украинские ученые, художники и общественные деятели подписали протест против вмешательства в закон о языке. Призывают нардепов остановить антиукраинский сценарий.

"Мы глубоко возмущены законодательными инициативами депутатов фракции "Слуга народа", направленными на разрушение механизмов защиты языковых прав украинцев и призываем власти отказаться от этих инициатив. Украинский язык является одним из ключевых факторов национальной безопасности и единства нашего государства. Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" стал выдающейся вехой украинского государства и предусматривает целостную систему поддержки, развития и защиты украинского языка", - говорится в заявлении в сообществе "Мова об'єднує".

Важной составляющей этого закона они назвали гарантии предоставления информации и услуг на украинском языке. Это право защищено нормой о штрафах для нарушителей.

"Несмотря на развернутую Кремлем и его пятой колонной кампанию по дискредитации закона о языке, переход сферы услуг на украинский происходит по всей стране и имеет, как свидетельствуют социологи, поддержку абсолютного большинства украинских граждан. В этих обстоятельствах внесение депутатами фракции "Слуга народа" законопроектов 4638 и 4638-2 является откровенной провокацией, которая угрожает национальному единству и правам миллионов людей", - указано в заявлении.

Эти проекты предусматривают преобразование закона о языке в декларацию, которую можно безнаказанно нарушать.

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"Мы призываем Верховную раду Украины, парламентские комитеты, фракции и группы ни в каком виде не поддерживать эти законопроекты или их включения в повестку дня. Эти и другие проекты, направленные против украинского языка должны быть отозваны и сняты с рассмотрения. Украинский парламент не может использоваться для реализации антиукраинских сценариев. Не стоит испытывать гражданское общество на прочность. Украинцы не раз показали способность отстаивать свои права, и в случае необходимости сделают это снова. Но вся ответственность за последствия неизбежных протестов в случае попыток ревизии закона о языке ляжет на нынешнюю власть", - говорится в заявлении.

Документ подписали:

Владимир Василенко, юрист, дипломат, заслуженный юрист Украины, судья Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010).

Игорь Юхновский, академик НАН Украины, участник инициативной группы "Первого декабря".

Дмитрий Павлычко, поэт, переводчик, литературный критик, политический деятель, чрезвычайный и полномочный посол Украины, Герой Украины.

Ярослав Яцкив, академик НАН Украины, член президиума НАН Украины, участник инициативной группы "Первого декабря".

Ирма Витовская, актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины.

Игорь Козловский, религиовед, историк, участник инициативной группы "Первого декабря", политзаключенный Кремля 2016-2017 годов.

Вахтанг Кипиани, журналист, главный редактор проекта "Историческая правда".

Василий Овсиенко, член Украинской Хельсинской группы, политзаключенный коммунистического режима, публицист, историк диссидентского движения.

Павел Мовчан, поэт, переводчик, заслуженный деятель искусств Украины, председатель Всеукраинского общества "Просвита" имени Тараса Шевченко.

Сергей Квит, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Павел Гриценко, языковед, доктор филологических наук, профессор, директор Института украинского языка НАН Украины, действительный член НОШ.

Николай Жулинский, литературовед директор Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины, председатель общества "Украина-Мир".

Игорь Калинец, поэт и прозаик, политзаключенный коммунистического режима, лауреат Национальной премии имени Шевченко, почетный доктор Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Михаил Сидоржевский, публицист, редактор, поэт, председатель Национального союза писателей Украины.

Владимир Огрызко, чрезвычайный и полномочный посол, министр иностранных дел Украины (2007-2009).

Иосиф Зисельс, участник инициативной группы "Первого декабря", сопрезидент Ваада Украины.

Иван Лень, музыкант, лидер группы "Kozak System".

Виктор Шишкин, заслуженный юрист Украины, первый генеральный прокурор независимой Украины, судья Конституционного Суда (2006-2015).

Святослав Максимчук, актер театра имени Заньковецкой, педагог, народный артист Украины.

Юлия Кириченко, сопредседатель совета реанимационное пакета реформ, членкиня правления Центра политико-правовых реформ.

Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции.

Тарас Компаниченко, поэт, композитор, лидер группы "Хорея казацкая", народный артист Украины.

Ахтем Сеитаблаев, актер и режиссер, заслуженный артист АР Крым.

Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел и дипломатический советник премьер-министра Украины в 2014-2016 годах.

Михаил Наенко, профессор, директор центра литературного творчества Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко.

Михаил Басараб, общественный деятель, политолог.

Евгений Нищук, актер театра и кино, народный артист Украины, министр культуры Украины в 2014 и 2016-2019 годах.

Василий Шкляр, писатель, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Лариса Массенко, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", доктор филологических наук.

Юрий Шевчук, языковед, преподаватель Колумбийского и Йельского университетов, основатель и директор Украинского киноклуба при Колумбийском университете.

Владимир Тихий, кинорежиссер, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, основатель объединения кинодокументалистов "Вавилон 13".

Владимир Кулик, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины.

Юрий Винничук, писатель.

Георгий Филипчук, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии педагогических наук Украины, председатель Конгресса украинской интеллигенции.

Иван Заец, народный депутат Украины 5 созывов.

Владимир Балух, общественный активист, политзаключенный Кремля 2016-2019 годов.

Ростислав Лужецкий, художник, издатель.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность".

Анна Гопко, председатель правления сети защиты интересов АНТС, председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам (2014-2019).

Иван Дутчак, президент Украинской федерации каратэ.

Олег Чорногуз, писатель, заслуженный деятель искусств Украины.

Вячеслав Кириленко, народный депутат Украины пяти созывов, вице-премьер-министр Украины (2014-2019).

Юрий Щербак, доктор медицинских наук, писатель, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, председатель Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко (2016-2019).

Андрей Левус, народный депутат Украины в 2014-2019 годах.

Андрей Щекун, главный редактор газеты "Крымская светлица".

Мирослав Гай, руководитель Благотворительного Фонда "Мир и Ко", Ассоциации резервистов Украины.

Михаил Савлук, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.

Руслан Билоскурский, декан экономического факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Станислав Федорчук, председатель правления ОО Украинский народный совет Донецкой и Луганской областей.

Вячеслав Мордвинцев, доктор исторических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Степан Волковецкий, чрезвычайный и полномочный посол Украины, председатель Ивано-Франковского областного объединения Всеукраинского общества "Просвита".

Анатолий Гайдамака, художник-монументалист, народный художник Украины, лауреат Национальной премии имени Шевченко, член-корреспондент Национальной академии искусств Украины.

Любовь Голота, писательница, журналистка, лауреатка Национальной премии имени Тараса Шевченко, главный редактор еженедельника "Слово Просвіти".

Николай Кульчинский, политзаключенный коммунистического режима, основатель Полтавского областного объединения общества "Просвита" имени Тараса Шевченко.

Мирослав Лазарук, писатель, главный редактор "Буковинского журнала", директор Черновицкого областного мемориального музея Владимира Ивасюка.

Дмитрий Ломачук, кинорежиссер, заслуженный работник культуры Украины.

Леонид Мужук, кинодраматург, кинорежиссер, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, народный артист Украины.

Ярослав Питко, председатель Львовского областного объединения общества "Просвита" имени Тараса Шевченко.

Василий Рябой, писатель, просветитель, лауреат Народной Шевченковской премии.

Валерий Галан, отельер, ресторатор, основатель сети музеев, почетный президент Украинской ассоциации каратэ.

Михаил Слабошпицкий, писатель, публицист, сопредседатель координационного совета Международного конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцика.

Марина Соченко, художница, заслуженный деятель искусств Украины, волонтер, лауреат Народной Шевченковской премии.

Кирилл Стеценко, культуролог, композитор, скрипач, педагог, общественный деятель, народный артист Украины.

Николай Тимошик, доктор филологических наук, профессор.

Валерий Франчук, народный художник Украины, лауреат Национальной премии имени Шевченко.

Евгений Шевченко, искусствовед, лексикограф, заслуженный деятель искусств Украины, председатель Национального союза мастеров народного искусства Украины, председатель Координационного совета национальных творческих союзов Украины.

Александр Яковчук, композитор, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат государственных и международных премий, доцент кафедры композиции Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.

51% украинцев поддерживают переход сферы обслуживания на государственный язык. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. Против обслуживания на украинском языке 20% респондентов.