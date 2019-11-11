На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком

В г. Берегово на Закарпатье украиноязычную женщину отказались обслуживать.
Продавщица заявила, что она не понимает украинского языка, сообщает "Вголос".
Видео распространили в сети представители венгерского нацменьшинства. Оно их возмутило.
Потерпевшая рассказала, что продавец ей нагрубила. Украинка в ответ напомнила присутствующим, что они живут не в Венгрии, а в Украине.
Прохожие попытались защитить продавщицу.
После беседы одна из продавщиц вспомнила украинский язык и обслужила клиентку.
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"Никогда не смейте оскорблять мой язык", - отметила на видео женщина.
МИД Украины сообщил о пропаганде сепаратизма в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья. В газете изобразили карту с принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Божок.
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