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пятница, 31 июля 2020 18:47

На выборах в США впервые позволят голосовать на украинском

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На выборах в США впервые позволят голосовать на украинском
На выборах в США в этом году впервые можно будет проголосовать на украинском языке. Фото: lenta.ua

На выборах в США в этом году впервые можно будет проголосовать на украинском языке. Такую возможность получили избиратели в округе Кук в штате Иллинойс, куда входит город Чикаго и его пригороды. Решение приняли в администрации округа.

Украинский язык будет доступен в течение всех этапов, на выборах всех уровней - как президентских, так и местных и в Конгресс, передает "Голос Америки".

"Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать. Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках - вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведен на украинский язык. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества", - говорит защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая.

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Кроме украинского, избирательный процесс также сделают доступным на 12 разных языках, в том числе польском и русском. По словам Милы Луговой, американские политики заинтересованы в таком расширении также, ведь это дает им доступ к тем людям, которые не владеют свободно английским и не разбираются в избирательном процессе.

Искусственный интеллект впервые научили говорить на украинском языке. Его создали на базе модели GPT-2, которая позволяет нейросети генерировать текст, близкий к языку людей.

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