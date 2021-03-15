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понедельник, 15 марта 2021 22:20

Министерство юстиции обжаловало отмену нового правописания

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Министерство юстиции обжаловало отмену нового правописания
В министерстве заявили, что нет причин отменять правописание. Фото: "Без купюр"

Министерство юстиции подало апелляционную жалобу по делу об отмене постановления Кабинета министров от 22 мая 2019 года о смене украинского правописания.

"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции. На основании норм закона "О Кабинете Министров Украины", правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях, а также полномочиями по направлению и координации работы министерств и других центральных органов исполнительной власти в указанной сфере. Поэтому при принятии постановления о правописании Кабмин имел полномочия по одобрению его новой редакции", - заявила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, сообщает пресс-служба министерства.

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Она заявила, что истцы не привели никаких доказательств того, что этим постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

Окружной админсуд Киева 28 января 2021-го отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания, признав его незаконным.

Кабмин имеет 30 дней на обжалование соответствующего решения. Если апелляцию не подадут, решение вступит в силу, сообщил один из истцов, адвокат Дмитрий Ильченко.

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