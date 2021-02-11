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четверг, 11 февраля 2021 18:11

Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента

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Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Законопроект от 25 января предусматривает полную отмену штрафов за нарушение языкового закона, а законопроект 9 февраля - отсрочку их введения на полтора года Фото: censor.net

Депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроекты, предусматривающие изменение языкового закона. О вреде от них корреспонденту Gazeta.ua рассказал соавтор языкового закона Сергей Оснач.

"Первый законопроект инициировал депутат Максим Бужанский в январе. Он предусматривает полную отмену штрафов за нарушение работниками или учреждениями прав граждан получать услуги на украинском языке. 10 февраля появился текст второго зарегистрированного законопроекта, который подготовили председатель партии Александр Корниенко, заместитель председателя фракции Евгения Кравчук и председатель гуманитарного комитета Никита Потураев. Предлагают отсрочить штрафы за нарушение языкового закона на полтора года", - говорит Сергей Оснач.

Законопроекты разрушают наработки языкового закона, который и так предусматривал постепенное введение в действие различных норм.

"Предложенные "слугами" изменения опасны. Без четкого механизма наказания за нарушение закон просто не будет работать. Сразу найдутся люди, которые демонстративно не захотят выполнять его. Это разрушит все положительные тенденции последнего времени. Поэтому ни о какой отмене или отсрочке санкций за нарушение не может быть и речи. Гражданское общество выступает категорически против этого. Есть заявление-реакция уполномоченного по защите государственного языка. Да и последние социологические опросы Киевского международного института социологии показывают, что подавляющее большинство граждан (62%) поддерживают нормы об обслуживании на государственном языке. Огромная поддержка (59%) есть даже на освобожденных и прифронтовых территориях", - подчеркивает общественный деятель.

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Языковой закон нормально воспринимают в украинском обществе. Хотя пророссийские политики предусматривали беспорядки из-за него.

"Фиксируют единичные случаи, когда продавцы отказывают обслуживать на украинском языке, очевидно, из-за собственных убеждений. Но в целом мы видим, что сфера услуг достаточно легко переходит на украинский. Хотя некоторые говорят не идеально, но закон и не регулирует чистоту языка. Чтобы изучить минимальный набор слов для обслуживания потребителей, работники сферы услуг имели полтора года. Времени было более чем достаточно ", - отмечает соавтор языкового закона.

Подобными законопроектамы "Слуги" пытаются спасать рейтинг партии.

"Речь не идет о национальных интересах, а только об интересах партии, рейтинг которой начал падать. Но возвращая приверженность пророссийского электората, они будут терять популярность среди патриотического. Это ошибочная стратегия, которая вредит как Украине, так и самой партии", - считает Оснач.

Парламентское большинство может поддержать законопроекты.

"Угроза есть, и очень серьезная. Прежде всего есть шансы у второго законопроекта, смотря на то, кто является его авторами. Но и за первый могут найтись голоса, если давление сверху на депутатов окажется действенным. Есть информация, что эти инициативы идут от президента Зеленского и его офиса. Депутатов заставляют поддерживать их. Идеи вредительских изменений в закон возникают из-за убеждения президента Зеленского и его офиса в том, что украинский язык якобы раскалывает общество. Об этом неоднократно намекал в своих заявлениях. Хотя на самом деле язык объединяет Украину", - отмечает общественный деятель.

Остановить вредительские вмешательство в языковой закон сможет только украинское общество.

"Если сопротивление будет мощным, то "слуги народа" могут дать заднюю. Уже сейчас нужно активно реагировать в соцсетях, писать депутатам о недопустимости таких изменений. В ближайшем будущем можно применить распространение соответствующих листовок и акций прямого действия. Рекомендую всем неравнодушным к украинскому языку следить за развитием событий, в частности, решениями профильного комитета по вопросам культуры и информационной политики. В случае необходимости реагировать и не полагаться только на активистов. В таких вопросах важна массовая реакция общества", - подчеркивает Сергей Оснач.

Штрафы за отказ обслуживать клиентов на украинском языке появятся в 2022 году. Но и штрафовать будут не всех подряд. Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Он напомнил, что штрафы в размере от 5100 до 6800 гривен будут выписаны для злостных нарушителей, которые систематически отказываются обслуживать клиентов на украинском.

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