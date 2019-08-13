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вторник, 13 августа 2019 15:01

Имею такое окружение - сын Порошенко рассказал о языке в своей жизни

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Имею такое окружение - сын Порошенко рассказал о языке в своей жизни
Сын Петра Порошенко не общается по украински Фото: uaportal.com

В сеть выложили видео разговора с Михаилом Порошенком, младшим сыном 5 президента Украины Петра Порошенко. Парень пришел на пикет Государственного бюро расследований поддержать отца. Оказалось, что не знает украинского языка.

На вопрос почему разговаривает на русском ответил: "Конечно, идеально было бы говорить на украинском, но да, я общаюсь на русском".

Объясняет, что украинский ближе к сердцу, но среди друзей имеет русскоязычное окружение.

Видео вызвало возмущение и горячее обсуждение в соцсетях:

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"Дети" националиста "не смогли осилить изучения" родной "язык ... Вот" националист "привил любовь к родному языку, земле ..."

"Образование из лучших вузов, а два слова связывает -важкувато !, но отец так боролся за украинский язык!"

"Дети, это отражение родителей. Дети общаются на том языке, на котором с ними общаются родители"

Впервые Порошенко пришел на допрос в ГБР 25 июля. Перед визитом Порошенко председатель ГБР Роман Труба сообщил, что бюро получило заявление от его адвоката. В заявлении сообщили, что пятый президент не сможет прийти на допрос и попросили его перенести.
24 июля Порошенко сам пришел к ГБР с просьбой провести допрос. Ему отказали. 17 июля Порошенко не явился на допрос.

По данным председателя ГБР Романа Трубы, обнародованным в его Telegram-канале, бюро имеет 11 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. В партии Порошенко "Европейская солидарность" отрицают наличие производств.

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