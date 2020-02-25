Должны переодеть украинский в национальную азбуку - график

Фото: Василий Чебаник

Украинский художник-график Василий Чебаник считает, что украинский язык должен получить национальную азбуку. Начиная с 1970-х он работает над визуализацией украинского языка. Убежден, что собственная азбука отличает язык от диалекта, а настоящую нацию от жителей колонии.

Каждый язык состоит из двух половинок. Это мелодия и средства изображения. Мы говорим, что наш язык соловьиный, но он передается русским шрифтом, - рассказывает автор украинского шрифта "Рутения" художник-график Василий Чебаник. - В 1713 году русский царь Петр I ввел шрифт "гражданка". Сделал это по примеру европейских стран. Начали использовать полулатиницу, созданную голландскими инженерами. Она распространилась и на украинском, запрограммировав зависимость нашего народа. Русский - хозяин этого шрифта, а украинский, как в приймах, сидит. Из-за этого его называли диалектом.

Ошибочно считают, что пользуемся сейчас кириллицей. На самом деле это именно тот "гражданский" шрифт Петра I. Он не имеет ничего общего со славянской письменностью.

Я часто задаю вопрос: "Кто видел украинский язык?" Мы его слышим, но не видим. Передается русским шрифтом. Поэтому взялся за создание нашего алфавита. За основу взял образцы греческого и латинского алфавита. Кириллицей пользоваться мы не можем, потому что она слишком архаична. Не для государства, которое считает себя частью Европы. Наш язык заслуживает идеальной пластической азбуки. Чтобы ее графика по своей пластике совпадала с мелодией языка. В первую очередь нужно изменить буквы "н", "р" - они читаются как латинские, "з" - потому что выглядит, как тройка. В "Рутении" можно отличать букву "о" от нуля - имеет две точки внутри. В букве "ц" штрих смещен внутрь. Буква "щ" очень похожа на герб Украины. Ни одна азбука не имеет в своем составе государственного символа. Уже для этого нужно придерживаться ее. Буква "я" такая же, как "а", только имеет штрих посередине.

Подобные буквы использовались до XVIII века, были распространены на территории Украины и Словакии. Поэтому шрифт называется в иностранной литературе "Рутенише шрифт". Не кириллица. Ни Кирилл, ни Мефодий не создавали его. Ему уже семь тысяч лет.

Есть ли основания у призывов перевести украинский язык на латиницу?

Если перейдем на латиницу, то уничтожим себя. Отбросим всю литературу, которая была напечатана до этого. Через пару поколений туда никто заглядывать не будет. Все придется создавать заново. Мы не станем ни немцами, ни французами, ни итальянцами. Есть писатели, которые выступают за латиницу. Но забывают, что после перехода их никто не будет читать.

Каким видите путь введения "Рутении" в жизнь?

Нужно, чтобы издатели взяли этот шрифт в работу. Его уже можно устанавливать на компьютерах. Под пластику "Рутении" создали латиницу. Есть прямой и курсив. Люди покупают его и пользуются. Он легко читается, но отличается от российского и гораздо эстетичнее. Нам грозит уничтожение. Пока не овладеем собственной графикой языка, будем в опасности.

Ранее были случаи введения национальных шрифтов?

Другие государства не имеют такого соседа, который хочет уничтожить их. Сейчас в Москве говорят, что не признают наших государственных границ. Им нужна Украина без украинцев. За рубежом, с вокзала вы видите, что это другая страна. У нас почти нет таких различий, поэтому они кричат, что это "единая страна". Визуально мы очень близки. Можем кричать с утра до вечера "Спасите язык". Это ничего не даст. Должны переодеть украинский в его национальную азбуку. Территорию покроет национальный шрифт, и будет видно, что это другое государство.

Только на украинском языке дома разговаривают почти втрое больше людей, чем на русском. 37,3% жителей Украины разговаривают дома только на украинском, а 13,5% - только на русском.