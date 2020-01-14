"Больше всего информации генерирует бизнес" – чем важна новая норма языкового закона

Вся реклама должна быть на украинском. Фото: opticlub.org

С 16 января реклама на телевидении, радио, в интернете и на внешних носителях должна быть на украинском языке.

Вступает в силу соответствующая норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"В 2012–2018 годах действовал языковой закон Кивалова-Колесниченко, который позволял рекламу на русском. Людей возмущало, что им подсовывают рекламу на иностранном языке. Крупные компании понимали, что от перехода на государственный никуда не деться. Унифицировали всю свою рекламу и делали ее украинской. Для них это трудное решение, но оно не имеет обратного действия. Сейчас даже в русскоязычных печатных изданиях есть рекламные полосы крупных брендов на украинском", – рассказал председатель общественной инициативы "И так поймут" Роман Матис, передает Gazeta.ua.

За нарушение закона будут выдавать предупреждения. Если рекламу не переделают на украинском, то могут присудить штраф от 3,4 до 5,1 тыс. грн. Штрафы начнут выписывать через год.

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"Норма языкового закона о рекламе важна, потому что живем в потребительском обществе. Больше всего информации сейчас генерирует бизнес. Не писатели и поэты. Информация о продуктах и ​​услугах – это очень большой массив информации. Если он не будет украинским, то это будет наш проигрыш", – считает Матис.

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова сможет полноценно выполнять свои обязанности летом. Одним из первых задач назвала согласования рекомендаций Венецианской комиссии относительно языкового закона.