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четверг, 30 мая 2019 15:51

Языковед рассказал, сколько норм старого правописания оставили

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Языковед рассказал, сколько норм старого правописания оставили
Языковед Александр Пономарев рассказал о новой редакции правописания. Фото: "Новинарня"

В новой редакции украинского правописания оставили 95% прежних норм. Изменененные правила будут применять постепенно.

"Пусть трудящиеся успокоятся, ничего страшного, тем более геноцида, нет. Правописание не нужно обсуждать широким массам. Медики же не спрашивают у масс, какую кость надо удалять человеку, а какую нет. Рано или поздно правописание все меняют", - заявил языковед Александр Пономарев, передает "Громадське".

Мовознаець рассказал, что не все предложенные изменения внесли в новой редакции.

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Позитивом Пономарев считает написание частиц пів/напів. Теперь их будут писать отдельно во всех случаях. Раньше нужно было учить правила, когда они пишутся вместе, отдельно и через дефис.

22 мая Кабинет министров одобрил украинское правописание в новой редакции, разработанное Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания

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