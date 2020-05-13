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среда, 13 мая 2020 11:17

Ярмоленко призвал фанатов учить украинский язык

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Ярмоленко призвал фанатов учить украинский язык
Ярмоленко призвал учить украинский. Фото: twitter.com/westham

Полузащитник сборной Украины и английской команды West Ham Андрей Ярмоленко начал учить болельщиков своего клуба украинскому языку.

На видео в Twitter Ярмоленко обратился к фанатам с предложением попробовать изучить еще какой-нибудь язык. Предложил начать со слова "Успехов".

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"Молодые "молоты", вы можете выучить другой язык? Хочу, чтобы вы попытались научиться говорить что-то на украинском языке! Не забудьте потом показать нам свои успехи", - подписали видео на официальной странице West Ham в Twitter.

Столичное маркетинговое агентство попало в языковой скандал. Сообщение о ненужности украинского языка агентство опубликовало в Facebook.

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