Апелляционный суд вернул новое украинское правописание

Апелляционный суд отменил решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания.
"Сейчас апелляционный суд отменил решение ОАСК касательно украинского правописания", - написал адвокат истца Ростислав Кравец в Telegram.
Мотивировочной части решения еще нет. Во время заседания представители Кабинета министров настаивали, что решение правительства о новом правописания не нарушает права истца.
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"Кассационную жалобу подавать будем", - добавил Кравец.
28 января Окружной админсуд Киева отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания, признав его незаконным. При рассмотрении дела выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством.
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