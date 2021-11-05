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Задовбали
– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…" ...
вторник, 09 ноября 2021 17:00
Павел Щирица
Павел Щирица
Журналист

Задовбали

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– Задовбали вже! – каже мені й одночасно кудись у космос перукарка Люба. Цікавлюся, що сталося. Чую: "Та цей клятий ковід…"

– Ти не вакцинувалася?

– Та діло не в мені. Вимагають, щоб усі клієнти були із сертифікатами або з ПЛР-тестами. Людей поменшає, прибутки впадуть. Довелося плату на 30 гривень підняти, – пояснює.

Розповідає, що перукарня – не поліція, права перевірки документів ніби й не має, а за порушення протиепідемічних заходів відповідає. Штраф чималий.

– Влада вмила руки, а тепер хоче їх нагріти. Локдауну не оголошує: працюйте, шановні. Тобто компенсації не буде, як раніше. Податки плати, як завжди. А клієнтів наполовину менше. Вакциновані не всі, а за ПЛР-тест віддати 400 гривень не кожен захоче.

Зауважую, що якби більшість вакцинувалася влітку, то проблема була б менша. Не довелося б купувати липові сертифікати. Питаю, який вихід?

– Не знаю. Он, міжміські водії на демонстрацію вийшли. Кажуть: нам краще не їздити, ніж так працювати. Не хочуть порожні маршрутки туди-сюди ганяти. Та, мабуть, не поможе це ні їм, ні нам.

– Іра, можна йти додому. Клієнтів більше не буде, – каже колезі.

У двері заходить жінка, на вигляд років 50.

– Оце касу здала – й до вас, – усміхається.

– У вас сертифікат є? – питає перукарка.

– Аякже. Тільки сьогодні купила. І постригтися можу, й душа спокійна.

Автор: Павло ЩИРИЦЯ
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