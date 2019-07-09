Зеленский распорядился внедрить 4G во всей Украине

4G по всей Украине введут до конца года Фото: Укрінформ

Президент Украины подписал указ о введении 4G по всей стране до конца года.

Такую новость сообщил во время брифинга заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

"Указом президента сегодня утвержден план действий, как уже до конца этого года сделать все необходимое для того, чтобы в селах и маленьких городах и на дорогах стал лучшим мобильный интернет", - сказал Гончарук.

Для того, чтобы в Украине урегулировать все процессы, необходимо стремительное развитие новых технологий.

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"Конкретный план действий уже согласован с регулятором. То есть что нужно сделать для того, чтобы до конца года в маленьких населенных пунктах и ​​на дорогах он появился. Это еще не все, что мы можем сделать. Впереди - сложный разговор о 5G, но это первый шаг ", - добавил он.

До 1 июля мобильные операторы должны были урегулировать наличие 3G и 4G связи в крупных городах.

"Почти в каждом областном центре эта технология внедрена и работает. Но для того, чтобы распространить связь 3 и 4G на города с населением более 10 тысяч человек, нужно еще несколько лет. Что будет с селами и маленькими городами, население которых меньше 10 тысяч, что делать с дорогами, - ответа на этот вопрос не существует", - объяснил Гончарук.

17 мая действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мерах по внедрению системы мобильной связи пятого поколения.