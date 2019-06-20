Запорожскую АЭС инспектировал МАГАТЭ

Запорожскую АЭС ​​проверили на отсутствие незаявленного ядерного материала Фото: Uatom.org

Станцию ​​проверили на отсутствие незаявленного ядерного материала.

Инспекция на Запорожской АЭС была плановой. Ее проводило Мижнароднке агентство по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ, сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

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"19 июня 2019-го на Запорожской АЭС проводится плановая инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - сообщает пресс-служба.

Проверяли станцию ​​инспекторы Агентства Ф. Гаси и Ф. Оуроло во главе с главным специалистом - государственным инспектором инспекции по ядерной безопасности на Запорожской АЭС Госатомрегулирования Бирюковым Дмитрием Анатольевичем.

Сейчас работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины. По 18 июня АЭС выработала 202,20 млн кВт/ч. электроэнергии.