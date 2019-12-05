Выпустят смартфоны с 200-мегапиксельными фотокамеры

108 МП - не предел. Новый смартфон от Xiaomi может получить 200 МП фотокамеру Фото: CNET

В 2020 году Xiaomi планирует выпустить первый смартфон с 200 МП фотокамерой.

Соответствующую информацию объявила американская компани Qualcomm на презентации новых мобильных процессоров, передает CNET.

Она сообщила, что их новый чип Snapdragon 865 способен поддерживать фотокамеры с разрешением до 200 мегапикселей.

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"Благодаря новым технологиям вы сможете снимать на этот телефон с супер высокой детализацией и супер высоким разрешением камеры", - заявил президент Xiaomi Лин Бин.

Лин добавил, что в 2020 году Xiaomi выпустит более 10 устройств. Один из них, вероятно, может получить 200 МП фотокамеру.

Эксперты выяснили, что камера iPhone 11 уступает более дешевому смартфона OnePlus 7T по качеству макросъемки.