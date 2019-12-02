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понедельник, 02 декабря 2019 11:01

Выбрали смартфоны с лучшими камерами

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Выбрали смартфоны с лучшими камерами
Лучшие камеры смартфонов 2019-го. Фото: Android Central.

Фотокамеры современных смартфонов могут посоперничать с обычными "зеркалками". Все благодаря прорыву в разработке крохотных и высококачественных фотосенсоров, способствовавших появлению в этом году первых моделей с разрешением 64 МП и даже 108 МП.

Эксперты из DxOMark провели обзор рынка и составили свой рейтинг лучших смартфонов 2019-го с самыми качественными фотокамерами, передает "Сегодня".

Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi Mi Note 10 Pro стали лидерами в рейтинге лучших смартфонов с лучшими камерами по общему показателю - лучшее фото. Они оба заработали по 121 баллу в тесте DxOMark. Они поразили экспертов уровнем цветопередачи, детализации и минимальным уровнем шума вне зависимости от условий съемки.

По качеству видеосъемки iPhone 11 Pro Max и Mi Note 10 Pro набрали одинаковое количество баллов в категории лучшее видео. Флагман от Apple будет безоговорочным лидером по качеству съемки видеороликов. Эксперты высоко оценили поддержку режима HDR, обеспечивающий широкий динамический диапазон и мгновенное реагирование на перепад освещения и переключения между широкоугольным и обычным объективом.

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В прошлом году Huawei P30 Pro поразил экспертов своим 50-кратным оптическим зумом. В этом году лидерское место по возможностям приближения занял Xiaomi Mi Note 10 Pro с рекордным показателем в 109 баллов. Эксперты назвали систему масштабирования, инновационной и не имеющей аналогов. Этот аппарат использует два телеобъектива с разными фокусными расстояниями, которые дополняет 108-мегапиксельная матрица, позволяющая использовать гибридный зум с минимальными потерями в качестве.

Huawei Mate 30 Pro, как и Xiaomi Mi Note 10 Pro, второй раз попал в этот рейтинг в категории лучшая ночная съемка. По мнению экспертов DxOMark, флагманский аппарат Huawei способен делать лучшие снимки в условиях недостаточного освещения. Сказалась большая площадь светочувствительного сенсора площадью 1/1,7" и набор продвинутых алгоритмов. Они анализируют сценарий и подбирают оптимальные параметры съёмки в зависимости от тех или иных факторов. Несмотря на то, что в особо сложных условиях применяется вспышка, она не портит кадр, а сохраняет его естественность и высокое качество изображения.

Xiaomi получила в Китае патент на вертикальный складной телефон формата "раскладушка" с двумя фронтальными камерами. Патентную заявку в компании подали в августе 2018 года, однако опубликовали ее после анонса RAZR.

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Дата
02
декабря

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