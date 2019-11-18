Вселенную игры-легенды могут воплотить в виртуальной реальности

Half-Life: Alyx. Фото: УНИАН

В следующем месяце игровая компания Valve может показать новую игру по вселенной Half-Life.

Игра получила название Half-Life: Alyx. Она будет предназначена для шлемов виртуальной реальности, сообщили в УНИАН со ссылкой на издание Dsogaming .

О том, что компания планирует создать шлемы виртуальной реальности специально для игры, начали говорить недавно.

Точную информацию об этом поклонники легендарной игры Half-Life смогут узнать на мероприятии The Game Awards 2019, которое пройдёт 13 декабря в Лос-Анджелесе. Сыграть же в Half-Life: Alyx фанаты смогут в марте 2020 года.

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Игру-симулятор Rocket Science Ride 2 Station создало агентство NASA. В игре можно почувствовать себя участником миссии на корабле Crew Dragon от SpaceX, пишет НВ.