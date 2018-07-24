Военные будут управлять техникой силой мысли

Американские военные будут управлять работами и техникой одной силой мысли. Фото: УНН

Американские военные будут управлять работами и техникой одной силой мысли.

Проект реализуется в исследовательском центре Пентагона, передает Daily Mail.

"В рамках проекта N3 приступят к созданию нейронного интерфейса для сокращения дистанции между людьми и машинами. Проект создан для передачи информации с помощью мозговых волн", - говорят разработчики.

По их словам, новая технология реализуется как мини-прибор для введения через носовую или ротовую полости, а также в виде отдельного девайса, работающего вне тела.

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Руководитель проекта Эл Эмонди рассказал, что намерен превратить мозг в инструмент для взаимодействия с окружающим миром.

N3 уже может считывать и перезаписывать данные в разных точках мозга, а благодаря прорыву в биомедицинской инженерии и нейронауке позволит человеку отдавать приказы на уровне подсознания.

Ученые из университета Мельбурна сконструировали микроскопический устройство, позволяющее управлять электронными устройствами "силой мысли" .По словам авторов исследования, устройство имплантируется в мозг через кровеносные сосуды: электродная матрица в специальном контейнере доставляется к нужной области мозга, где затем регистрирует активность нейронов. Он представляет собой крошечную трубку, которую хирурги ранее вводили в кровеносные сосуды для улучшения кровотока.