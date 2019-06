Власти США дала два года на разрыв с Huawei

Представители Белого дома сообщили Конгрессу США об отсрочке некоторых санкций против Huawei до двух лет.

"Конгресс ясно дал понять важность выполнения закона в течение двух лет, и мы это сделаем", - сказал исполняющий обязанности директора Управления по управлению и бюджету Белого дома Расс Воут.

На прошлой неделе заявили, что нужно больше времени для ввода решения, которое требует, чтобы независимые поставщики и подрядчики ограничивали свои покупки и использование оборудование Huawei. Но Белый дом изменил курс после "недавних разговоров с Конгрессом", - рассказал Расс Воут.

"По мере того, как мы продвигаемся к соблюдению установленных сроков без дальнейших задержек, мы будем работать с Конгрессом для решения любых непредвиденных вопросов, которые возникают", - сказал Воут.

Запрет является частью многоплановой борьбы США с Huawei Technologies Co Ltd., крупнейшим в мире производителем оборудования для телекоммуникационных сетей. Его Вашингтон обвиняет в шпионаже и краже интеллектуальной собственности.

Компания Huawei неоднократно отрицала, что ее контролирует китайское правительство, военные или разведывательные службы. Компания подала иск в суд против правительства США, сообщили на reuters.com.

Производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. отказались от сотрудничества с Huawei. В списке нежелающих иметь дело с китайской компанией и Google. Производители микросхем сказали, что не будут поставлять чипы для Huawei и будут считаться с решением властей США.