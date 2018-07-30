Владельцы смартфонов Samsung жалуются на сбои в работе

Смартфоны Samsung самостоятельно рассылают личные фото пользователей случайным людям. Фото: Samsung

Смартфоны Samsung самостоятельно рассылают личные фото пользователей случайным людям.

С данной ошибкой могут столкнуться владельцы любых смартфонов компании, независимо от версии системы или сотового оператора, передает Reddit.

Фотографии отправляются через стандартное приложение Samsung Messages, которое по умолчанию используется для отправки SMS.

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Для предотвращения самостоятельной отправки, нужно отключить доступ Samsung Messages к внутренней памяти смартфона.

В компании пока проблему не комментируют.

Активисты Greenpeace раскритиковали Samsung за использование источников энергии, загрязняющих окружающую среду. Они заявили, что компания имеет прямое отношение к глобальному потеплению, поскольку использует для своего производства угля. Южнокорейская компания использует только 1% возобновляемых источников энергии.