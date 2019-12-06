В следующем году Apple выпустит 5 новых моделей iPhone

На 2021 год готовят полностью беспроводную модель. Фото: flickr.com

В 2020 году компания Apple планирует выпустить 5 новых моделей iPhone.

В первой половине 2020 планируют выпустить iPhone SE 2 с 4,7-дюймовым дисплеем. После него выйдет линейка из моделей iPhone 12 с 5,4-дюймовым, двух 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым экраном, которые будут поддерживать 5G с модемом Qualcomm X55, сообщает MacRumors.

iPhone SE 2 будет похож на iPhone 8. У него будет 4,7-дюймовый дисплей с рамками и кнопклою Touch Touch Home, но с более быстрым чипом A13 и 3 ГБ оперативной памяти. iPhone 12 будет иметь металлическую рамку с более плавным краем.

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В 2021 году Apple должна выпустить iPhone без разъема для зарядки и iPhone SE 2 Plus с сенсорной кнопкой питания. Выход моделей прогнозируют на вторую половину 2021 года.

В 2020 году Xiaomi планирует выпустить первый смартфон с 200 МП фотокамерой. Соответствующую информацию объявила американская компани Qualcomm на презентации новых мобильных процессоров.