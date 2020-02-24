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понедельник, 24 февраля 2020 12:06

В приложении "Дія" нашли проблемы

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В приложении &quot;Дія&quot; нашли проблемы
В Украине только 2,5 млн водителей могут воспользоваться приложением "Действие" без проблем Фото: slovoidilo.ua

Пользователи приложения государственных услуг "Дія" жалуются на ряд проблем, которые возникают с приложением.

Сейчас в Украине 2,5 млн водителей из 9,5 млн могут воспользоваться приложением без проблем. Еще 3 млн человек вынуждены проходить дополнительную онлайн-верификацию. Другим нужно обращаться в МВД лично.

Основной причиной этого является то, что в Украине только последние 7 лет оцифровывали документы. Таким образом, с проблемами в приложении преимущественно сталкиваются те, кто производил документы до 2013 года.

Человек не авторизуется в приложении, если не сотрудничает ни с одним банком в Украине

Сейчас в приложении могут авторизоваться только клиенты одного из 12 банков: Альянс-банк, Банк Форвард, Южный, ПУМБ, Monobank Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-банк, Банк Восток, Идея Банк и А-Банк. Эти банки присоединились к системе BankID. Это специальная система, которая обеспечивает удаленную идентификацию человека.

Клиентам Приватбанка нужно иметь Приват24

Если в приложении пользователь не видит в списке на авторизацию Приватбанк, ему необходимо установить приложение Приват24 на телефон. Также необходимо обновить данное приложение банка к последней версии.

Для отображения фото на правах нужно пройти верификацию документов

Это можно сделать в кабинете водителя при условии, что пользователь имеет ID-карту или биометрический загранпаспорт. Тогда фотография подтянется оттуда. Если этого не удастся, то придется записываться в электронную очередь и идти в МВД производить водительское удостоверение нового образца.

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Водительские удостоверения могут подтягиваться с фотографией другого человека

В таком случае нужно перейти к электронному кабинету водителя и верифицировать удостоверение. То есть просканировать его с обеих сторон. Также о проблеме необходимо указать в комментариях. На мгновенный результат ожидать не стоит. Если прошло много времени после верификации, то нужно попробовать удалить и установить приложение еще раз.

В приложении могут не появиться необходимые документы

Если так случилось, то пользователю нужно записаться в электронную очередь и идти в сервисный центр лично. Кроме этого, электронный реестр создали в 2013-м, поэтому многие документы могут быть неоцифрованными. Водительские удостоверения начали оцифровывать в 2014-м, однако тем, кто имеет старые удостоверения, не нужно производить новые.

Некоторые устройства могут не установить приложение "Дія"

Предположительно, в таких телефонах установлены root-права. Их нужно выключить и тогда удастся авторизоваться. Если таким образом ситуация не разрешится, следует написать в службу поддержки "Дії".

Техпаспорт чужого автомобиля загрузить невозможно

Цифровой документ отображается только у владельцев авто. Все остальные водители должны пользоваться пластиковым оригиналом документа. Человек не сможет "добавить пользователя" или "поделиться документом".

Приложение "Дія" заработало 6 февраля. Сейчас его загрузили более 1,5 млн украинцев. Это подняло его на первое место в Play Market и App Store. Сейчас пользователи оценили приложение в 3/5 баллов.

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Дата
24
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