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среда, 06 марта 2019 10:09

В компании Google обнаружили дискриминацию мужчин

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В компании Google обнаружили дискриминацию мужчин
Google в 2018 году заплатил сотрудникам мужчинам меньше чем женщинам. Фото: iz.ru

Компания Google подвела итоги ежегодного исследования условий оплаты труда сотрудников. Оказалось, что в 2018 году мужчины получали меньше, чем женщины, работающие на аналогичных должностях.

Различия в зарплатах проанализировали с помощью автоматических алгоритмов. В целом исследовали данные 91% работников, отмечает Google в своем блоге.

По результатам исследования компания выплатила $9,7 дополнительных компенсаций 10677 сотрудников. Год назад по итогам аналогичного исследования компания заплатила $270 тыс. 228 работникам.

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Google неоднократно обвиняли в дискриминации женщин в условиях оплаты труда. В частности, в 2017 году к такому выводу по итогам официального расследования пришло министерство труда США. Примерно тогда же несколько бывших сотрудниц подали на компанию в суд, оф результатах рассмотрения иска не сообщалось.

Компания Google открывает интернет-магазин цифровых книг, которые невозможно напечатать в привычном для нас бумажном виде. В доступе уже есть несколько новинок на английском языке для просмотра.

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