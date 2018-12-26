В Google Chrome обнаружили опасную уязвимость

Google уже сообщили, что работают над устранением ошибки. Фото: bezprogramm.net

Злоумышленники обнаружили очередную масштабную уязвимость, которая позволяет перезагружать процессоры компьютеров, полностью выводя их из строя.

Уязвимость обнаружили не в операционной системе Windows, а в наиболее популярном браузере - Google Chrome, сообщает Geekon.

Именно из-за своей популярности среди пользователей операционной системы Windows, Chrome в итоге и стал массовой проблемой для этих пользователей, открывая хакерам возможность физически навредить их ПК и ноутбукам.

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Масштаб проблемы мог бы быть куда серьезнее, если бы эксперт по кибербезопасности из компании Microsoft Жером Сегура не обнаружил данную уязвимость и не сообщил об этом в общем доступе.

По его словам, ошибка работает в несколько этапов и используется хакерами довольно хитро. Пользователь получает якобы системное сообщение о вредоносном программном обеспечении. Выйти из браузера после уведомления возможно только через "Диспетчер задач" Windows.

При открытии диспетчера задач Chrome начинает нагружать процессор ПК фиктивной работой по обработке фоновых процессов, тратя в итоге все ресурсы системы и выводя ее из строя. При этом, хакерам нет необходимости копаться в коде браузера или что-то взламывать. Для активации вредоносного цикла процессов достаточно простого JavaScript-кода, который активно копируется и распространяется в сети.

Google уже сообщили, что работают над устранением ошибки и поблагодарили коллегу с Microsoft за оперативное выявление уязвимости.

Американская компания Microsoft разрабатывает новый браузер на основе платформы от Google Chromium.