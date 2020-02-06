Украинцы смогут перейти на э-паспорт

Автор: Арсений Аваков Е-картка станет доступной в Украине в ближайшее время

Украина станет вторым в мире государством, где введут электронный образ паспорта гражданина.

Е-ID-карта станет опцией мобильного приложения "Дія". Она будет официально удостоверять личность человека при получении государственных и бизнес-сервисов, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Welcome в современную цифровую Украину", - написал Аваков в Тwitter.

6 февраля в Украине официально запустили мобильное приложение "Дія", которое граждане уже могут загружать.