Украинцы смогут перейти на э-паспорт

Украина станет вторым в мире государством, где введут электронный образ паспорта гражданина.
Е-ID-карта станет опцией мобильного приложения "Дія". Она будет официально удостоверять личность человека при получении государственных и бизнес-сервисов, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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"Welcome в современную цифровую Украину", - написал Аваков в Тwitter.
6 февраля в Украине официально запустили мобильное приложение "Дія", которое граждане уже могут загружать.
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