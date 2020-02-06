Украинцев наградили за разработку программы для Мас

Программа для очистки и оптимизации компьютеров Apple CleanMyMac X получила международную награду Фото: MacPaw

Украинская компания MacPaw получила награду iF Design Award за программу для компьютеров Apple CleanMyMac X.

Отметили украинских программистов в категории "коммуникационный дизайн", сообщает НВ.

CleanMyMac - популярное приложение для компьютеров Apple для очистки, оптимизации и защиты системы от вредоносного ПО. Сейчас в программы более 20 млн загрузок по всему миру.

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"Для MacPaw дизайн является одной из основных ценностей, на которой построена компания. Мы обращаем внимание на детали во всем, что делаем: будь то создание замечательных продуктов для наших пользователей, или построение комфортного места для работы. Очень приятно видеть, что наш подход к созданию качественного дизайна отмечают такой наградой ", - говорит CEO и основатель MacPaw Александр Косован.

Над интерфейсом CleanMyMac X работала команда из шести дизайнеров: Дмитрий Новиков, Александр Пронский, Елена Шикина, Александр Агеев, Марина Гончар и Константин Осадчий.

iF Design award - международная награда в области дизайна, которую вручают с 1954 года. В 2020 году победителями стали - iPhone 11 Pro, iPad Pro, Apple Pencil и Google Pixel 4. CleanMyMac X - единственный из Украины, кто получил награду в 2020 году.