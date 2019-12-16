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У Facebook украли информацию о зарплатах сотрудников

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У Facebook украли информацию о зарплатах сотрудников
Обнаружили кражу в Facebook только через 3 дня. ФОТО: wired.co.uk

В Facebook похитили жесткие диски с данными около 29 тысяч нынешних и бывших сотрудников компании.

Кража произошла 17 ноября. Пропажу дисков обнаружили только через 3 дня. 29 ноября определили, какие именно данные на них хранились. 13 декабря начали информировать пострадавших сотрудников, сообщает Bloomberg.

Похитили диски из авто сотрудника компании. Взял он их домой на выходные по неизвестной причине. На самом деле выносить из офиса носители информации права не имел.

Сохранены на похищенных дисках были имена сотрудников, банковские реквизиты, последние 4 цифры номера социального страхования, а также данные о зарплате и бонусах. Зашифровано ничего из этого не было.

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Как сообщили в Facebook, похищенные записи касались исключительно сотрудников из США, которые работали в компании в 2018 году. Никаких пользовательских данных на дисках не было.

На сегодняшний день Facebook работает с правоохранительными органами. "Никаких доказательств злоупотреблений" полиция пока не обнаружила. Предполагают, что преступник может продавать данные в сети.

В сентябре Facebook сообщила о масштабной атаке, в результате которой 50 млн аккаунтов были взломаны. Хакеры украли цифровые ключи, которые позволяют пользователям не вводить повторно пароль каждый раз, когда они используют приложение.

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