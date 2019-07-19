Топ-менеджер Perenio IoT рассказал о предложении компании для застройщиков

Директор по развитию бизнеса компании Perenio IoT в Восточной Европе Андрей Канаев: "Smart системы управления зданием - стандарт будущего"

В центрах разработки чешской технологической компании Perenio IoT занимаются созданием усовершенствованной платформы и ПО для сбора и хранения данных, которые бизнес-клиенты смогут использовать в коммерческих целях. Команда разработчиков Perenio IoT работает над созданием веб-интерфейса, в котором застройщики или управляющие компании смогут оперативно анализировать данные, создавать сценарии работы, предоставлять жильцам информацию, а также публиковать новости, делать опросы и обсуждения с помощью мобильного приложения.

Об этом заявил директор по развитию бизнеса компании Perenio IoT в Восточной Европе Андрей Канаев в своем интервью.

Также в Perenio планируют релиз новой линейки устройств, которая включает "умные" счетчики учета расхода воды, электроэнергии, тепла, а также датчики освещения, учета паркомест, внешние камеры видеонаблюдения, "умные" розетки и выключатели.

"Вскоре мы будем готовы предложить централизованную систему управления отоплением, освещением, водоснабжением и контроля расхода, утилизации отходов и возможных угроз, чтобы целые дома работали как слаженный механизм для обеспечения комфорта их жителей. Благодаря обновлению платформы, наши клиенты (как управляющие компании, так и владельцы квартир) в несколько кликов получат доступную статистику и данные о потреблении ресурсов, информацию о срабатывании устройств, историю платежей и счетов, удобную систему оплаты за услуги. Что касается новых решений, то они будут работать на основе беспроводного стандарта NB-Fi с сверхнизким энергопотреблением конечных приборов на дальних расстояниях и возможностью масштабирования", - поделился Андрей Канаев.

Напомним, Perenio IoT – молодая компания с главным офисом в Чехии, входит в состав международного холдинга ASBIS. Один из центров разработки компании находится в Украине. Perenio IoT разрабатывает комплексную систему управления зданиями, что решает задачи безопасности жилья, контроля доступа, пожарной безопасности, контроля протечек, экономии и учета затрат энергоресурсов. Первое поколение продуктов для мониторинга и безопасности компания представила в 2018 году.