Tesla вошла в новую эру производства

Компания Маска еженедельно выпускает 5 тыс. авто. Фото: Euronews

Американская компания Tesla начала новую эру производства - еженедельно с конвейера сходит 5 тыс. электромобилей Model 3.

Этим компания Илона Маска ознаменовала старт прибыльного производства. Кроме того, концерн планирует увеличить производство до 6 тыс. авто каждую неделю, пишет ТСН.

Ускорить производство планируют за счет оптимизации работы мощностей. Переоборудовать и расширять линии не будут.

Во втором квартале 2018 выпустила более 53 тыс. электромобилей. В частности, 22 тыс. Model S и Model X, и 18,5 тыс. Tesla Model 3.

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Благодаря этому валовая прибыль Model 3 "вышла более позитивной во втором квартале", сообщают в Tesla. В следующем квартале прибыли вырастут на 15%, надеются в компании.

Маск доставил самостоятельно новенькую Tesla Model 3 к дому покупателя. Счастливчиком стал Девин Скотт из калифорнийского города Плая-Виста.