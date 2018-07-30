Tesla презентовала снаряжение для активного отдыха

Доски для серфинга от Илона Маска стоят до $4 тыс. Фото: Телеграф

Компания "Tesla" выпустила новый продукт - доски для серфинга. Их особенность в том, что доски обработанны углеродным волокном. Этот же материал производитель используете в отделке электрокаров.

Стоимость досок для серфинга - до $4 тыс, сообщил портал Mashable.

Уже известно о выпуске 200 досок. Их обещают доставить заказчикам в течение 2-10 недель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились первые фото смартфона от Маска

Илон Маск представил грузовик "Tesla Semi". Авто будет иметь функцию "Безумный Макс". Ее точное назначение пока не разглашают. Вероятно, этот раздел настроек отвечает за дистанцию ​​между автомобилями, которой придерживается автопилот.