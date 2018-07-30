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понедельник, 30 июля 2018 09:07

Tesla презентовала снаряжение для активного отдыха

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Tesla презентовала снаряжение для активного отдыха
Доски для серфинга от Илона Маска стоят до $4 тыс. Фото: Телеграф

Компания "Tesla" выпустила новый продукт - доски для серфинга. Их особенность в том, что доски обработанны углеродным волокном. Этот же материал производитель используете в отделке электрокаров.

Стоимость досок для серфинга - до $4 тыс, сообщил портал Mashable.

Уже известно о выпуске 200 досок. Их обещают доставить заказчикам в течение 2-10 недель.

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Илон Маск представил грузовик "Tesla Semi". Авто будет иметь функцию "Безумный Макс". Ее точное назначение пока не разглашают. Вероятно, этот раздел настроек отвечает за дистанцию ​​между автомобилями, которой придерживается автопилот.

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