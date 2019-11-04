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понедельник, 04 ноября 2019 17:01

Спецдроны будут разыскивать людей
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Система дронов RPAS для поиска людей
Фото: BBC
Система дронов RPAS для поиска людей
Система дронов RPAS для поиска людей

Полиция Шотландии представила новую систему дронов RPAS для поисков пропавших или людей в беде.

Для распознавания лица система RPAS будет использовать новейшие камеры и нейрокомпьютерные сети, сообщает BBC.

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Камеры на дронах оборудовали специальными термосенсорами. Благодаря им человека смогут видеть с высоты 150 м. Официальный запуск дронов начался 4 октября.

Министр МВД США Дэвид Бернгардта запретил дронам его ведомства осуществлять полеты из-за опасений китайского шпионажа.

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