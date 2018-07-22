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воскресенье, 22 июля 2018 15:17

SpaceX запустила в космос ракету, которая будет раздавать Wi-Fi

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SpaceX запустила в космос ракету, которая будет раздавать Wi-Fi
Спутник Telstar 19 Vantage будет на орбите 15 лет. Фото: twitter.com/SpaceX

Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с коммуникационным спутником.

Об этом сообщает пресс-служба производителя космической техники.

Ракета должна вывести на орбиту канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage. Он будет передавать широкополосный сигнал в Северной и Южной Америке. Будет обеспечивать доступ к интернету через Wi-Fi авиапассажирам, которые путешествуют над северной частью Атлантического океана.

По плану, 7-тонный спутник будет находиться на орбите 15 лет.

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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видео испытаний мини-субмарины, которую предложил использовать для спасения детей из затопленной пещеры на севере Таиланда. Местный чиновник назвал изобретение "нецелесообразным", мини-субмарину не использовали.

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