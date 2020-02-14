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пятница, 14 февраля 2020 13:59

Создали второй по популярности сайт в мире

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Создали второй по популярности сайт в мире

14 февраля 2005-го основали популярный сервис по размещению видеоматериалов - YouTube.

Разработали видеохостинг три работника международной электронной платежной системы PayPal - Чад Херли, Стивен Чен и Джавед Карим. По состоянию на 2019-й, YouTube - второй по посещаемости сайт в интернете. Сейчас он является подразделением компании Google.

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Первый видеоролик, который появился на YouTube, длился 19 сек. и назывался "Я в зоопарке". Его выложили на сайт 23 апреля 2005-го. По состоянию на прошлый год, на YouTube загружают около 300 час. видео ежеминутно. Количество ежедневных просмотров видео достигло 5 млрд.

В Украине первое видео на YouTube загрузили в 2005-м. Украинский язык стал доступным для пользователей 13 декабря 2012 года. Двумя месяцами ранее состоялась первая трансляция украинского канала. Им стал "5 канал".

В 2011 году у YouTube появилась возможность создавать прямые трансляции.

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Дата
14
февраля

Создали второй по популярности сайт в мире

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