Создали первый в мире "умный" презерватив

Английская компания выпустила умный презерватив.
Новинку под названием i.Con представила компания British Condoms, передает t1.ua.
Изобретение работает по принципу разумного браслета, но регистрирует сексуальную жизнь.
"Умный кондом фиксирует продолжительность, частоту и количество половых связей, число различных принятых поз за разные периоды времени, количество и среднюю скорость фрикций во время полового акта, окружность эрегированного пениса и даже количество сожженных калорийпид время секса", - говорят в компании.
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Все данные о половом акте i.Con передает на специальное приложение в телефоне через Bluetooth. Это дает возможность сохранять информацию и следить за динамикой сексуальных отношений.
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