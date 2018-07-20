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пятница, 20 июля 2018 11:25

Создали первый в мире "умный" презерватив

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Английская компания выпустила умный презерватив.

Новинку под названием i.Con представила компания British Condoms, передает t1.ua.

Изобретение работает по принципу разумного браслета, но регистрирует сексуальную жизнь.

  Ученые изобрели умный презерватив, который следит за сексуальной жизнью. Фото: Т1
Ученые изобрели умный презерватив, который следит за сексуальной жизнью. Фото: Т1

"Умный кондом фиксирует продолжительность, частоту и количество половых связей, число различных принятых поз за разные периоды времени, количество и среднюю скорость фрикций во время полового акта, окружность эрегированного пениса и даже количество сожженных калорийпид время секса", - говорят в компании.

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i.Con - это специальный резиновый обруч, который одевают на презирватив. Он изготовлен из эластичного резинового кольца, в котором спрятаны миниатюрные датчики.

Все данные о половом акте i.Con передает на специальное приложение в телефоне через Bluetooth. Это дает возможность сохранять информацию и следить за динамикой сексуальных отношений.

  i.Con - это специальный резиновый обруч, который одевают на презирватив. Фото: Т1
i.Con - это специальный резиновый обруч, который одевают на презирватив. Фото: Т1

Китайская компания Lenovo и ученые из Юго-Восточного университета провинции Цзянсу создали "умную футболку". Одежда наблюдает за состоянием сердца. Может сообщить своему владельцу о первых симптомах болезни.

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