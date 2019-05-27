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понедельник, 27 мая 2019 18:04

Создали мобильное приложение для быстрого поиска домашних животных

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28-летний Роман Плинько разработал новую программу на базе Telegram и Viber для поиска потерянных животных - WIMP (Where Is My Pet?). Программа способна сократить время на поиск любимца. За 10 дней уже было совершено более 80 скачиваний, создано около 10 заявок и одно животное нашли за один вечер.

"Идея возникла давно, но не было возможности реализовать. У нас в районе висели билборды, там искали животных, предлагали 5 тыс. грн и поэтому возник вопрос, как это сделать проще", - говорит автор программы.

Автор отмечает, что приложение бесплатное и простое в использовании.

Автор: http://vikka.ua
  Так выглядит приложение для поиска потерянных животных
Так выглядит приложение для поиска потерянных животных

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"Для регистрации необходимо присоединиться к боту, отправить там свою локацию, используя внутреннюю функцию мессенджера. У вас должен быть включен GPS на время отправления локации. И далее, если кто-то подаст заявку на поиск в радиусе 1 км от вашей точки, вам придет оповещение потерявшийся такой-то, там-то, и будет прикреплен фото и от кого пришла заявка", - говорит Роман Плинько.

Над проектом автор работал с октября 2018 года. Начинал сам, потом к нему присоединились еще двое разработчиков.

Сайт программы пока работает в тестовом режиме. Пользователи благодарят разработчика и желают удачи программе: "Молодцы! Полезный сервис, желаем успеха вашему проекту", "Круто, молодец", "Супер".

Фотокамера в Национальном природном заповеднике Волонг в Китае сняла редкую белую панду. Она пересекала лес. Это первая панда-альбинос, которую удалось сфотографировать в дикой природе. На фото видно, что у панды нет ли пятен на теле, а глаза выглядят красными.

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