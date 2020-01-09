Создали губную помаду, которая защищает от изнасилований

Устройство похоже на губную помаду. Фото: УНИАН

Студент из Индии Шьям Чаурасия разработал гаджет, который защищает от изнасилования.

Устройство похоже на губную помаду. Оно выдает сигнал, напоминающий звук взрыва и направляет просьбу о помощи с координатами на номер экстренной службы, передает FaceNews.

Чтобы активировать устройство, достаточно нажать кнопку на футляре.

Устройство заряжается через мобильный телефон и подключается через Bluetooth.

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"Его легко носить с собой, потому что оно выглядит как обычная помада и не вызывает подозрений", - отметил изобретатель.

Он разрабатывал устройство несколько месяцев и хочет продавать его за 600 рупий (около 205 грн).

Новый смартфон китайской компании Xiaomi Mi 10 Pro будет заряжаться от 0 до 100% за около 35 мин. Соответствующий результат устройство показало во время теста.