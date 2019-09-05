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четверг, 05 сентября 2019 07:35

Создали базу из телефонных номеров пользователей Facebook

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Создали базу из телефонных номеров пользователей Facebook
Facebook ливней в свободный доступ более 419 млн телефонных номеров пользователей. Фото: kp.ru

В интернете появилась база данных с более 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook.

ID этих аккаунтов оказались в свободном доступе, из них 133 млн записей номеров жителей США, 50 млн записей жителей Вьетнама, еще 18 млн - Великобритании. В некоторых записях были имена пользователей, пишет TechCrunch.

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Сведения могли облегчить передачу спама владельцам телефонов и учетных записей. В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска для пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года.

Facebook тестирует функцию, что будет прятать лайки в ленте. Так хотят предотвратить психическим болезни пользователей. Исследовательница приложений Джейн Манчун нашла в Facebook код, что скрывает точное количество лайков.

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Дата
05
сентября

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