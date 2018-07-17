Skype порадует пользователей новыми возможностями

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 36
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
2 Просмотров: 74236
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 684
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1539
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1449
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 828
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1044
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3798
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8721
Фото
Все фото
3
7
20
7
5
Идеальный рецепт печенья написал искусственный интеллект
Идеальный рецепт печенья написал искусственный интеллект
Насекомое-шпион: создали уникальную бабку-киборга
Насекомое-шпион: создали уникальную бабку-киборга
Как отреагировали пользователи на запрет российских соцсетей
Как отреагировали пользователи на запрет российских соцсетей
Представили мобильное приложение Kyiv City Guide
Представили мобильное приложение Kyiv City Guide
Компания Amazon поможет в выборе одежды
Компания Amazon поможет в выборе одежды
Видео
Все видео
Не стали популярными - Facebook закроет 3 сервиса
Не стали популярными - Facebook закроет 3 сервиса
Украинцы анонсировали создание компьютерной игры
Украинцы анонсировали создание компьютерной игры
Укрпочта презентовала мобильное приложение для Android
Укрпочта презентовала мобильное приложение для Android
Выпустили приложение для людей со слабым зрением
Выпустили приложение для людей со слабым зрением
Назвали недостатки голосового помощника Siri
Назвали недостатки голосового помощника Siri
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1287
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3285
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24850
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1386
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1332
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 729
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
вторник, 17 июля 2018 11:43

Skype порадует пользователей новыми возможностями

  Комментировать
Skype порадует пользователей новыми возможностями
Программа Skype, будет иметь возможность записывать видеозвонки. Фото: TopSoft.News

Программа Skype, будет иметь возможность записывать видеозвонки. Новая функция появится к концу июля на всех платформах после обновления.

Записывать звонки смогут пользователи Skype на Windows, Mac, iOS, Android и Linux, пишет The Verge.

По словам разработчиков Skype, сохранится не только сам разговор, но и картинки, которыми будете делиться во время общения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разработали уникальную программу для киностудий

Вместе с записью видео Skype должен получить множество доработок и улучшений.

С 26 июня в программе Messenger для iOS и Android появится видеореклама с автоматическим воспроизведением. Ранее в программе была только обычная реклама. Теперь она станет более навязчивой. Эксперты отмечают, что это логичный ход для Facebook, поскольку компания постепенно исчерпывает пространство для размещения рекламы в основном приложении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Skype порадует пользователей новыми возможностями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Виден из космоса: "рисовый" Шевченко установил рекорд Украины

Олег Блохин дебютировал в сборной

Первой железной дорогой ездят только специальные локомотивы

Семью расстреляли, а трупы облили кислотой и закопали на дороге

Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 205631
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 2 Просмотров: 158108
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 149500
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 97444
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 91522
Больше всего комментируют
59
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
5
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
4
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
3
Путин заставляет Трампа ждать
3
На саммите Трамп-Путин Украина провалилась - дипломат
Голосов: 55
Голосование Кто выиграет суперкубок Украины по футболу?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтёр"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua