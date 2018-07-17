Skype порадует пользователей новыми возможностями

Программа Skype, будет иметь возможность записывать видеозвонки. Фото: TopSoft.News

Программа Skype, будет иметь возможность записывать видеозвонки. Новая функция появится к концу июля на всех платформах после обновления.

Записывать звонки смогут пользователи Skype на Windows, Mac, iOS, Android и Linux, пишет The Verge.

По словам разработчиков Skype, сохранится не только сам разговор, но и картинки, которыми будете делиться во время общения.

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Вместе с записью видео Skype должен получить множество доработок и улучшений.

С 26 июня в программе Messenger для iOS и Android появится видеореклама с автоматическим воспроизведением. Ранее в программе была только обычная реклама. Теперь она станет более навязчивой. Эксперты отмечают, что это логичный ход для Facebook, поскольку компания постепенно исчерпывает пространство для размещения рекламы в основном приложении.