Samsung выпустит обновленный смартфон

Новый смартфон от Samsung засветился в Geekbench. Фото: Samsung

Новый смартфон от Samsung засветился в Geekbench.

Фигурирует под кодовым названием SM-A750FN, передает Phone Arena.

По мнению пользователей, на коммерческом рынке новинка дебютирует под названием Galaxy A7. То есть устройство пополнит семейство смартфонов Samsung среднего уровня.

Как "мозговой" центр новинки указано фирменный процессор Exynos 7885. Чип содержит восемь вычислительных ядер: это дуэт Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и секстет Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. Видеоподсистема использует встроенный контроллер Mali-G71 MP2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владельцы смартфонов Samsung жалуются на сбои в работе

Кроме того, платформа Exynos 7885 обеспечивает поддержку беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Интегрированный модем LTE позволяет загружать данные через мобильную сеть со скоростью до 600 Мбит/с.

Samsung SDS представила "умный" замок. Один из подразделений южнокорейского технологического гиганта разработал замок SHP-DR900 для дверей современного цифрового дома.