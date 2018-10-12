Русские хакеры атаковали метро и аэропорт

Кибератаки РФ на Киевское метро и Одесский аэропорт. ФОТО: glavred.info

В Британии сообщили о российских кибератаках на Киевское метро и Одесский аэропорт. Поэтому министр инфраструктуры Владимир Омелян провел совещание с руководителями аэропорта и метрополитена.

Целью атак был вывод этих предприятий из строя, сообщили в Национальном центре кибербезопасности Великобритании

"Информация британцев говорит об участии специалистов ЦРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года. Нет гарантии, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли не повторятся", - сказал Владимир Омелян.

На совещании договорились развивать отраслевой центр киберзащиты на транспортной инфраструктуре, созданный Мининфраструктурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания пообещала нанести кибератаку по РФ

Российские хакеры совершили новую атаку на объекты государственных структур Украины. Злоумышленники использовали новые вирусы, которые являются обновленными версиями бэкдора "Industoyer".