Российские хакеры совершили кибератаку на госструктуры Украины

СБУ рассказала о кибератаках российских хакеров. Фото: livescience

Российские хакеры совершили новую атаку на объекты государственных структур Украины.

Злоумышленники использовали новые вирусы, которые являются обновленными версиями бэкдора "Industoyer". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Специалисты спецслужбы зафиксировали новую целенаправленную атаку на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов Украины. Хакеры использовали новые образцы вредоносного программного обеспечения, функциональные возможности которого предусматривают удаленное администрирование процессов операционной системы и копирование файлов, слежения за действиями пользователей, перехват паролей", - говорится в сообщении.

Расследование показало, что вирусы являются обновленными версиями бэкдора "Industoyer".

"По результатам расследования проведенного специалистами СБУ во взаимодействии с известной антивирусной компанией установлено, что эти компьютерные вирусы являются обновленными версиями бэкдора "Industoyer". Они имеют ряд похожих характерных признаков, в частности используют подобные фрагменты программного кода, процедуры развертывания, использования вычислительных возможностей зараженных систем и т.д. ", - рассказали в пресс-службе.

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Латвийское Бюро по защите Конституции заявило, что в течение 2018 ГРУ РФ совершило несколько кибератак против госучреждений, связанных с оборонным сектором и МИД страны. Частные предприятия и СМИ тоже понесли ущерб.