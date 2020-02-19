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среда, 19 февраля 2020 10:45

Приложение "Дія" лидирует в Play Market и App Store

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Приложение &quot;Дія&quot; лидирует в Play Market и App Store
"Дія" опережает Tik Tok по количеству скачиваний. Фото: Delo.ua

Приложение государственных услуг "Дія" занимает первое место по количеству скачиваний в магазинах для приложений Play Market и App Store.

"Почти 1,5 млн скачиваний - это не шутка. Скоро заведем Tik Tok, чтобы дэнсить на радостях, как дети. Кстати, и Tik Tok мы опережаем", - написали на официальной Facebook-странице приложения.

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Сейчас есть 1,46 млн уникальных пользователей - это скачавшие "Дію" без прохождения авторизации. Среди них: 940 тыс. пользователей Android и 512 тыс. пользователей iOS

6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

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Сейчас вы читаете новость «Приложение "Дія" лидирует в Play Market и App Store». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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19
февраля

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